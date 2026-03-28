Fernando Alonso diventa padre, nato il figlio Fernando

Fernando Alonso è diventato padre il 25 marzo per la nascita del primo figlio avuto con Melissa Jimenez. Il pilota ha raggiunto il Giappone in ritardo per assistere al parto e poi è tornato subito in pista.

Il pilota di Formula 1 ha accolto il suo primo figlio insieme alla compagna Melissa Jimenez. Il bambino è nato il 25 marzo, proprio nei giorni in cui Alonso era atteso in Giappone per il Gran Premio, circostanza che ha spiegato il suo arrivo posticipato legato a motivi personali.

La notizia è circolata inizialmente senza dettagli ufficiali su nome e sesso del neonato. A confermarli è stata la giornalista Pilar Vidal, che ha rivelato la nascita di un maschio chiamato Fernando, come il padre. Secondo quanto riferito, sia la madre sia il bambino sono in buone condizioni.

Leggi anche: Fernando Alonso diventa padre e rinvia l'arrivo a Suzuka

Il nome scelto, già accompagnato dal soprannome informale “Fernando Jr.”, richiama una tradizione familiare e ha un significato particolare per il due volte campione del mondo, che vive così un passaggio importante della sua vita privata.

Arrivato a Suzuka, Alonso ha parlato brevemente dell’accaduto. «Sto bene», ha detto, accennando alla stanchezza per il viaggio. Ha poi descritto le ore precedenti alla nascita tra tensione e attesa, spiegando come tutto si sia svolto rapidamente.

Il pilota ha infine espresso sollievo per l’esito positivo del parto, definendolo un momento speciale prima di concentrarsi nuovamente sull’attività sportiva e sugli impegni in pista.