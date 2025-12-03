Sinner e Briatore: serata esclusiva al Billionaire di Dubai con Fernando Alonso
Jannik Sinner si concede una pausa a Dubai insieme a Flavio Briatore, protagonista della serata al celebre Billionaire. L’imprenditore ha condiviso sui social alcuni scatti che mostrano il numero 2 del mondo del tennis accanto a lui e a Fernando Alonso, pilota Aston Martin impegnato negli ultimi preparativi per il Gp di Abu Dhabi.
Le immagini, pubblicate su Instagram, raccontano una serata informale in cui Sinner appare rilassato dopo un anno ricco di successi. Alonso, atteso al gran finale del Mondiale di Formula 1, si è unito al gruppo in un clima disteso che ha catturato subito l’attenzione dei fan.
Leggi anche Fognini tra spontaneità, Sinner e il paragone con Balotelli a Belve
Sinner si trova negli Emirati per proseguire la preparazione in vista della stagione 2026, ormai alle porte. Il 24enne altoatesino ha archiviato il suo 2025 con il prestigioso trionfo alle Atp Finals e si appresta a iniziare il nuovo anno con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato agli Australian Open, dove si presenterà da campione in carica per la seconda volta consecutiva.