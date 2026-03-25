Fernando Alonso diventa padre e rinvia l’arrivo a Suzuka per assistere alla nascita del primo figlio. Il pilota spagnolo salterà il media day, ma sarà in pista per le prove del venerdì.

Fernando Alonso si prepara a vivere un momento decisivo fuori dalla pista. Il pilota spagnolo sta per diventare padre e, per questo motivo, raggiungerà in ritardo il circuito di Suzuka, dove nel fine settimana è in programma il Gran Premio del Giappone.

La scuderia Aston Martin ha comunicato che Alonso non prenderà parte al media day previsto alla vigilia dell’evento. Il team ha precisato che si tratta di una scelta legata a motivi familiari e che il pilota sarà comunque presente in tempo per le sessioni del venerdì.

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La compagna di Alonso, la giornalista Melissa Jiménez, è in procinto di dare alla luce il loro primo figlio. La relazione tra i due è emersa circa due anni fa, durante il weekend del Gran Premio di Monaco, poco dopo la fine della storia del pilota con Andrea Schlager.

Melissa Jiménez, nata in Belgio nel 1987 e cresciuta a Barcellona, lavora da anni nel giornalismo sportivo. Laureata in comunicazione, ha collaborato con emittenti come Marca TV, Sky e Mediaset Spagna, per poi passare a seguire la Formula 1 su DAZN. In passato è stata sposata con il calciatore Marc Bartra.

Sul fronte sportivo, la stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il team britannico. Dopo due gare, l’Aston Martin occupa l’ultima posizione nella classifica costruttori, penalizzata da problemi tecnici legati al motore.

Alonso, due volte campione del mondo, ha dovuto ritirarsi sia in Australia che in Cina. Anche il compagno di squadra Lance Stroll ha incontrato difficoltà, chiudendo ultimo a Melbourne e senza vedere il traguardo nella gara di Shanghai.