Gianluca Callegaro muore a 27 anni a Mirano schianto in moto contro un'auto

Gianluca Callegaro muore a 27 anni in un incidente a Mirano per uno scontro ad alta velocità tra moto e auto. Il giovane di Vigonza si è schiantato contro una vettura in manovra lungo via Cavin di Sala, a pochi metri da un altro incidente mortale.

Un impatto violentissimo, avvenuto intorno alle 21 lungo via Cavin di Sala, a Mirano, è costato la vita a Gianluca Callegaro, 27 anni, residente a Vigonza. Il giovane era in sella alla sua Honda Cbr 600 quando si è scontrato con un’auto guidata da un uomo di 68 anni, residente a Zianigo, rimasto ferito.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la moto procedeva a velocità sostenuta in direzione Mirano. Davanti a Callegaro, un’altra vettura avrebbe rallentato per consentire l’immissione di un’auto da via Galilei. Il motociclista non sarebbe riuscito a evitare l’impatto, finendo contro la portiera del veicolo in manovra.

La forza dello scontro è stata tale che il corpo del giovane è stato proiettato all’interno dell’abitacolo. Per il 27enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente dell’auto, rimasto incastrato.

Il boato dell’incidente è stato avvertito a grande distanza. Nel giro di pochi minuti, lungo la strada si sono radunate decine di persone, richiamate dal rumore, che hanno allertato i soccorsi. Nessuno, però, ha assistito direttamente alla scena in modo utile per chiarire con precisione la dinamica.

Il punto in cui è avvenuto lo schianto dista circa 500 metri da un altro incidente mortale avvenuto il 16 luglio scorso, in cui perse la vita un altro giovane, in circostanze simili.

Sul posto è arrivato anche il sindaco di Mirano, Tiziano Baggio, che ha richiamato l’attenzione sulla pericolosità della strada: un rettilineo dove spesso si registrano velocità elevate, nonostante la presenza di numerose immissioni laterali.