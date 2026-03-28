Lady Gaga compie 40 anni e celebra una carriera contro le regole

Lady Gaga compie 40 anni e celebra una carriera costruita contro le regole, nata dalla volontà di trasformare diversità e fragilità in forza. Dalla New York delle origini ai palchi globali, ha lasciato un segno preciso nella musica e nella cultura pop.

Lady Gaga festeggia 40 anni portando con sé una storia artistica che ha sfidato le convenzioni fin dagli esordi. Nata a New York nel 1986 come Stefani Joanne Angelina Germanotta, cresce nell’Upper West Side in una famiglia di origini italiane. L’incontro precoce con il pianoforte e un’educazione rigida in un ambiente cattolico segnano i primi anni, vissuti tra disciplina e un senso di estraneità che diventerà parte integrante della sua identità.

Il successo arriva con l’album “The Fame”, spinto da brani come “Poker Face”, “Just Dance” e “Paparazzi”. A consolidare la sua presenza sulla scena mondiale seguono “The Fame Monster” e hit come “Bad Romance”, “Alejandro” e “Telephone” insieme a Beyoncé. Parallelamente, costruisce un’immagine visiva forte, fatta di abiti eccentrici e scelte provocatorie, spesso usati come scudo e mezzo espressivo.

Leggi anche: Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera con la mostra Rio Ari O

Dietro l’estetica appariscente emerge però una storia personale segnata da insicurezze e derisioni subite in gioventù. Quell’esperienza diventa materia creativa e messaggio per i fan, i cosiddetti Little Monsters, incoraggiati ad accettarsi senza compromessi. Il brano “Born This Way” diventa il simbolo di questa visione, trasformandosi in un inno contro ogni forma di discriminazione.

Tra le immagini più discusse della sua carriera resta il vestito di carne indossato agli MTV Music Awards del 2010, una scelta che voleva denunciare il rischio di ridurre il corpo umano a oggetto quando mancano diritti e tutele. Non si tratta di provocazione fine a sé stessa, ma di una presa di posizione chiara su temi sociali e politici.

L’impegno pubblico accompagna costantemente la sua attività artistica. Si espone per i diritti della comunità LGBTQIA+, per la salute mentale e contro le disuguaglianze. Anche la sua condizione personale entra nel racconto pubblico quando rivela di convivere con la fibromialgia, condividendo la propria esperienza per dare voce a chi affronta la stessa malattia.

Una svolta importante arriva con il cinema grazie all’incontro con Bradley Cooper. Con “A Star Is Born” debutta come protagonista e ottiene una candidatura agli Oscar, vincendo con il brano “Shallow”. Il film segna un passaggio verso un’immagine più essenziale e autentica, già anticipata dall’album “Joanne”, che abbandona gli eccessi visivi per un racconto più intimo.

Nel privato, dopo anni sotto i riflettori, trova stabilità accanto all’imprenditore Michael Polansky, conosciuto tramite la madre. Nel 2024 arriva il fidanzamento ufficiale, suggellato da un anello importante mostrato anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, dove presenta “Joker: Folie à Deux” insieme a Joaquin Phoenix.

Divisa tra musica e cinema, Gaga continua a reinventarsi senza rinunciare alla propria identità. Il suo percorso resta legato a un messaggio preciso: la libertà di essere sé stessi come scelta personale e atto di rottura.