Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera con la mostra Rio Ari O

Dopo un periodo di assenza dalle scene per motivi di salute, Luca Carboni torna al pubblico in veste di cantautore e pittore. Il 21 novembre 2024, a Bologna, ha presentato "Rio Ari O", una mostra che si terrà dal 22 novembre 2024 al 9 febbraio 2025 presso il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. L'esposizione celebra i quarant'anni di carriera dell'artista, iniziata nel 1984 con l'album d'esordio "...intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film". Parallelamente alla musica, Carboni ha coltivato la passione per la pittura, considerandola un "diario di immagini e visioni" personale e intimo.

Curata da Luca Beatrice, critico e curatore d’arte contemporanea, la mostra è ideata e prodotta da Elastica in collaborazione con il Settore Musei Civici Bologna. L'esposizione mette in luce la sinergia tra musica e arte visiva nel percorso creativo di Carboni, presentando oltre cinquanta opere pittoriche realizzate a partire dalla metà degli anni '80. Queste includono disegni, schizzi e dipinti che raccontano il processo creativo dietro ogni brano, concerto o tour.

Le opere esposte riflettono le ispirazioni dell'artista: figure femminili, colori piatti delle bandiere, cartelli stradali, portici e chiese. Carboni utilizza diverse tecniche e supporti, mescolando tempera, colori acrilici e bombolette spray su materiali come tela, legno, ferro, cartone e carta da pacchi.

Oltre alle opere pittoriche, la mostra presenta oggetti, copertine di dischi, testi inediti e appunti che ripercorrono la carriera dell'artista dal 1984. L'intento è raccontare la dimensione più nascosta di Carboni, offrendo ai visitatori uno sguardo dietro le quinte del suo percorso artistico. La sala finale del percorso espositivo propone un sound design che include canzoni, inediti e audio rubati in studio, accompagnati da immagini e videoclip, in un allestimento dall’atmosfera pop.

A partire dall'8 gennaio 2025, il Portico del Pavaglione, in via dell’Archiginnasio, ospiterà una "ghost track" della mostra: autoritratti di Carboni stampati su larga scala e appesi alle chiavi di ferro degli archi del portico.

La mostra sarà arricchita da un ciclo di incontri pubblici intitolato "Rio Ari O incontri", che si terranno presso la Sala Eventi del Museo. Il primo appuntamento è previsto per il 28 novembre alle 18:30, con la partecipazione del regista Giorgio Diritti e la moderazione della giornalista Emanuela Giampaoli. Il 19 dicembre, sempre alle 18:30, Luca Beatrice incontrerà Carboni per discutere della mostra. L'ultimo incontro è programmato per il 16 gennaio 2025, con un ospite ancora da svelare. turn0search8

"Rio Ari O" offre un'opportunità unica per esplorare la doppia anima artistica di Luca Carboni, celebrando la sua lunga carriera attraverso una fusione di musica e arte visiva.

Luca Carboni - la rivelazione shock: Ho avuto un tumore ai polmoni - Mi piacerebbe che la prima data fosse a Bologna, la mia città. Spettacolo - Due anni lontano dai riflettori per un tumore ai polmoni grande e difficile da operare. E' la rivelazione shock di Luca Carboni che, in una lunga intervista a Walter Veltroni per 'Il Corriere della Sera', racconta quello che ha dovuto affrontare dal giorno della diagnosi, arriva a marzo del 2022, in seguito a una lastra per "un po’ di tosse che non passava".