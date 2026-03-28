Professore sospeso nel Novarese per molestie su studenti minorenni

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Un insegnante di un istituto superiore nel Novarese è stato sospeso con l'accusa di violenza sessuale aggravata dopo le denunce di alcuni studenti minorenni. I carabinieri hanno accertato palpeggiamenti e frasi ambigue avvenuti durante le lezioni.

Professore sospeso nel Novarese per molestie su studenti minorenni