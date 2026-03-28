Professore sospeso nel Novarese per molestie su studenti minorenni
Un insegnante di un istituto superiore nel Novarese è stato sospeso con l'accusa di violenza sessuale aggravata dopo le denunce di alcuni studenti minorenni. I carabinieri hanno accertato palpeggiamenti e frasi ambigue avvenuti durante le lezioni.
I carabinieri della Tenenza di Borgomanero hanno notificato un'ordinanza di interdizione dai pubblici uffici a un docente di una scuola superiore della provincia di Novara. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari, impedisce all'uomo di continuare a svolgere la propria attività professionale all'interno dell'istituto scolastico coinvolto nella vicenda.
Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Novara descrivono uno scenario di gravi abusi che si sarebbero consumati direttamente tra i banchi di scuola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'insegnante avrebbe approfittato del proprio ruolo per mettere in atto comportamenti illeciti ai danni di diversi alunni minorenni, sia ragazzi che ragazze, violando i doveri legati alla sua funzione di pubblico ufficiale.
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Il quadro accusatorio ipotizza il reato di violenza sessuale aggravata e continuata. Le testimonianze raccolte parlano di attenzioni inopportune che andavano dai palpeggiamenti a commenti dal doppio senso, fino ad ammiccamenti verbali espliciti. Questi episodi si sarebbero ripetuti nel tempo, sempre durante il regolare orario di lezione e approfittando della vicinanza fisica con le vittime all'interno delle aule.