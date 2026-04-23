Professore invia soldi a studentessa minorenne e chatta su TikTok, sospeso a tempo indeterminato

Roger Towersey è stato interdetto dall’insegnamento dopo aver inviato denaro e messaggi a una studentessa minorenne su TikTok. L’uomo, docente di geografia in Inghilterra, ha mantenuto rapporti personali anche con altri alunni.

Roger Towersey, 37 anni, docente di geografia alla Ditton Park Academy di Slough, nel Berkshire, è stato allontanato dalla professione dopo un’indagine su comportamenti ritenuti non professionali nei confronti di alcuni studenti.

I fatti risalgono al 2023, quando l’insegnante ha iniziato a scambiarsi messaggi con una studentessa minorenne tramite TikTok. Le conversazioni riguardavano spese personali, acquisti e progetti per il futuro della ragazza, che si preparava a entrare al college.

Nel corso degli scambi, Towersey ha inviato alla giovane somme di denaro in più occasioni, arrivando a un totale di circa 500 sterline iniziali. In alcuni messaggi, il professore metteva in guardia la studentessa sull’uso del denaro, scrivendo che spese eccessive avrebbero potuto attirare sospetti. In un’altra conversazione, le suggeriva di evitare marchi costosi come Victoria’s Secret, accompagnando le frasi con toni informali ed emoji.

Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe anche chiesto direttamente piccole somme di denaro. In un caso, a fronte di una richiesta di quattro sterline, l’insegnante ne avrebbe inviate venti, aggiungendo che sarebbe stata l’ultima volta per quel mese.

L’indagine ha inoltre accertato contatti analoghi con altri due studenti, ai quali Towersey avrebbe inviato complessivamente fino a 1.000 sterline. Lo stesso docente ha ammesso di aver consentito ai ragazzi di accedere ai locali scolastici anche fuori dall’orario delle lezioni. Uno degli studenti ha confermato di essere entrato nell’edificio numerose volte durante i fine settimana, senza restrizioni.

Nel corso del procedimento, Towersey ha sostenuto di aver agito con l’intenzione di aiutare i ragazzi, offrendo supporto personale e scolastico. Tuttavia, la Teaching Regulation Agency ha giudicato il suo comportamento incompatibile con il ruolo di insegnante, rilevando tentativi ripetuti di instaurare rapporti troppo confidenziali con gli studenti.

Per queste ragioni, il docente è stato sottoposto a interdizione a tempo indeterminato dall’insegnamento. Non potrà lavorare in scuole, college o strutture per giovani in Inghilterra, anche se in futuro potrà presentare richiesta per una eventuale revisione del provvedimento.