Minorenni denunciati a Rizziconi: Molestie a Donna Anziana Risolte con Video Incriminanti

Tre giovani adolescenti, tutti compresi tra i 13 e i 14 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, con l'accusa di molestie, disturbo alle persone, danneggiamento aggravato e minacce nei confronti di una anziana residente nella stessa città. L'accusa sostiene che i tre ragazzi abbiano tormentato la donna per un periodo prolungato, adottando atteggiamenti vessatori e comportamenti sempre più aggressivi.

Gli episodi contestati ai tre minori includono il riempire la serratura della casa della pensionata con materiale isolante, impedendole di inserire le chiavi. La donna ha subito anche insulti, prevaricazioni e minacce da parte dei ragazzi. La svolta è arrivata il 22 settembre scorso, quando la donna ha segnalato ai carabinieri la sua crescente preoccupazione per gli episodi di prevaricazione da parte dei giovani.

Un elemento chiave nella denuncia è rappresentato da alcuni video registrati dalla stessa anziana con il suo telefonino. La donna ha documentato i comportamenti dei ragazzi, consegnando le prove ai carabinieri. Nel suo racconto, la signora ha dichiarato di aver addirittura barricato la porta con una sedia in un tentativo di difendersi dai giovani che l'avevano tormentata.

In seguito alla segnalazione, i carabinieri hanno avviato un'indagine tempestiva che ha portato all'individuazione e alla denuncia a piede libero dei tre giovani in pochi giorni. Le indagini proseguono ora per individuare eventuali complici dei minori.

Altre News per: minorennidenunciatirizziconimolestiedonnaanzianarisolte