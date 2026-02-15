Italia sotto piogge continue, in arrivo vento forte e nuove perturbazioni

Piogge senza sosta e temperature miti: l’Italia resta sotto l’influenza di perturbazioni atlantiche, con nuovi venti forti attesi nei prossimi giorni e rischio per il territorio già saturo d’acqua.

L’Italia continua a fare i conti con una lunga fase di maltempo che dura ormai da settimane. Le perturbazioni atlantiche si susseguono senza pause, con un ritmo ravvicinato che porta nuovi peggioramenti ogni due giorni circa.

Il quadro meteorologico resta anomalo soprattutto per le temperature, che si mantengono sopra la media stagionale. Le correnti oceaniche, più miti del normale, tengono lontano il freddo vero e proprio, limitando la neve alle zone montane oltre i 1500 metri.

Con l’inizio della nuova settimana è atteso un ulteriore cambiamento, legato al rinforzo del Maestrale. Le raffiche interesseranno soprattutto il Centro-Sud e le isole maggiori, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte e difficoltà per i collegamenti marittimi.

Le piogge, utili per le riserve idriche, stanno però mettendo sotto pressione il territorio. I terreni restano saturi e faticano ad assorbire altra acqua, aumentando il rischio di criticità locali, soprattutto nelle aree più fragili.

Uno scenario diverso potrebbe affacciarsi verso la fine del mese. Le proiezioni indicano la possibile rimonta di un anticiclone, in grado di riportare condizioni più stabili e interrompere la lunga sequenza di perturbazioni.

Nel dettaglio, domenica 15 si presenta con cieli poco nuvolosi al Nord, instabilità sulle regioni adriatiche del Centro e condizioni più perturbate al Sud, accompagnate da venti settentrionali.

Lunedì 16 variabilità al Nord con miglioramento serale e nevicate in Valle d’Aosta. Al Centro rovesci sparsi, soprattutto tra Marche e versante tirrenico. Al Sud piogge più insistenti sulle aree tirreniche e venti intensi.

Martedì 17 tempo più stabile al Nord, salvo neve sulle Alpi di confine. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro, mentre al Sud si aprono ampie schiarite con gli ultimi rovesci sul nord della Sicilia e clima ancora ventoso.

Tra mercoledì e giovedì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione.