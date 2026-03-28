Albero cade a San Lorenzo, due feriti e traffico bloccato sulla Tiburtina

Un albero è crollato a Roma nel quartiere San Lorenzo causando due feriti, tra cui un uomo in gravi condizioni trasportato d’urgenza. Il cedimento è avvenuto vicino al parco Caduti del 19 luglio 1943 nel primo pomeriggio.

Un albero è precipitato improvvisamente nel pomeriggio di oggi a San Lorenzo, a Roma, provocando il ferimento di due persone. L’episodio si è verificato poco prima delle 14 lungo via Tiburtina, all’altezza dei civici 56 e 58, nei pressi del parco dedicato ai Caduti del 19 luglio 1943.

Uno dei due coinvolti ha riportato lesioni gravi ed è stato trasferito in codice rosso al policlinico Umberto I. L’altra persona, ferita in modo lieve, è stata accompagnata all’ospedale dell’Isola Tiberina per ulteriori controlli medici.

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Il crollo ha colpito anche diversi veicoli parcheggiati: risultano danneggiate tre auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti del gruppo Sapienza della polizia locale, che hanno delimitato l’area e coordinato le operazioni di soccorso e rimozione.

Per consentire gli interventi e garantire la sicurezza, la via Tiburtina è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via degli Umbri e via degli Equi, con ripercussioni sulla viabilità della zona.