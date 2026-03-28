Sinner in finale a Miami, sfiderà Lehecka per il titolo

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Jannik Sinner batte Alexander Zverev in due set e vola in finale al Miami Open grazie a una prestazione solida e precisa. L’azzurro chiude 6-3 7-6 e si giocherà il titolo contro il ceco Jiri Lehecka, alla prima finale Masters 1000.

Sinner in finale a Miami, sfiderà Lehecka per il titolo