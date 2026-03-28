Sinner in finale a Miami, sfiderà Lehecka per il titolo
Jannik Sinner batte Alexander Zverev in due set e vola in finale al Miami Open grazie a una prestazione solida e precisa. L’azzurro chiude 6-3 7-6 e si giocherà il titolo contro il ceco Jiri Lehecka, alla prima finale Masters 1000.
Jannik Sinner conquista l’accesso alla finale del Miami Open dopo aver superato Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6. Il numero due del mondo ha gestito con sicurezza la semifinale, imponendo il proprio ritmo fin dall’inizio e limitando le occasioni del tedesco, attuale numero quattro del ranking Atp.
Il primo set è stato indirizzato rapidamente dall’azzurro, capace di strappare il servizio e mantenere il controllo senza concedere spazi. Più equilibrata la seconda frazione, decisa al tie-break, dove Sinner ha mostrato lucidità nei momenti chiave, chiudendo l’incontro senza cali.
Leggi anche: Cobolli vola in finale all’ATP di Bucarest: sfiderà Baez per il titolo
Dall’altra parte della rete, in finale, ci sarà Jiri Lehecka. Il tennista ceco ha raggiunto l’ultimo atto del torneo grazie a una vittoria netta su Arthur Fils, battuto con un doppio 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Un match dominato dall’inizio alla fine, senza mai concedere margini all’avversario.
Per Lehecka si tratta della prima finale in un Masters 1000. Il numero 22 del mondo, destinato a entrare tra i primi 15 già dalla prossima settimana, ha costruito il successo su un servizio impeccabile: nessuna palla break concessa e un’alta percentuale di punti vinti con la prima.
Il ceco arriva all’appuntamento decisivo senza aver mai perso il servizio durante il torneo, un dato che mancava da anni a questo livello. Numeri che raccontano una crescita evidente e che rendono la finale contro Sinner un confronto aperto.