Sonic Racing CrossWorlds arriva su Nintendo Switch 2 con edizione completa e prezzo fissato

Sonic Racing CrossWorlds debutta su Nintendo Switch 2 grazie a una versione dedicata ottimizzata per il nuovo hardware. Il gioco è disponibile subito in formato fisico e digitale, con contenuti completi e senza download obbligatori.

Sonic Racing: CrossWorlds sbarca ufficialmente su Nintendo Switch 2 con una versione pensata per sfruttare le capacità della nuova console. Il titolo di SEGA è acquistabile sia in formato digitale sia in copia fisica, offrendo ai giocatori la possibilità di scegliere come accedere al gioco fin dal lancio.

L’edizione su cartuccia viene proposta a 69,99 euro e include l’intero gioco base senza necessità di download aggiuntivi al primo avvio. Una soluzione che consente di iniziare a giocare immediatamente, caratteristica apprezzata soprattutto da chi preferisce il formato tradizionale. Lo stesso prezzo è previsto anche per la versione digitale disponibile su eShop.

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Il titolo mantiene una distribuzione ampia su più piattaforme. Oltre alla nuova console Nintendo, è disponibile anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con un prezzo di riferimento allineato ai 69,99 euro. Una strategia che punta a raggiungere un pubblico trasversale tra vecchia e nuova generazione.

Per chi utilizza la precedente famiglia di console Nintendo, il gioco è acquistabile a partire da 59,99 euro su Switch, Switch OLED e Switch Lite. La differenza di prezzo riflette le diverse caratteristiche tecniche delle piattaforme, pur mantenendo invariati contenuti e modalità di gioco.

Il gameplay resta fedele allo stile arcade della serie, con gare rapide e accessibili ma allo stesso tempo competitive. L’uscita su Switch 2 garantisce caricamenti più veloci e una maggiore stabilità, aspetti fondamentali per un racing game basato su velocità e precisione.

Con questa nuova versione, SEGA consolida la presenza del franchise anche sulla nuova generazione, offrendo un prodotto completo fin dal lancio e disponibile su un ampio numero di dispositivi.