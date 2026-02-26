Sonic Racing CrossWorlds aggiunge Tangle e Whisper con contenuti gratuiti

SEGA amplia Sonic Racing CrossWorlds con Tangle e Whisper gratis per tutti i giocatori, introdotte con un aggiornamento che aggiunge anche musica e contenuti extra legati al duo dei fumetti IDW.

SEGA ha rilasciato un aggiornamento gratuito per Sonic Racing CrossWorlds che introduce Tangle e Whisper, due personaggi noti ai fan della serie a fumetti IDW. I giocatori possono ora selezionarli direttamente nel roster e scendere in pista con il loro stile unico.

Oltre ai nuovi piloti, l’aggiornamento porta anche contenuti aggiuntivi a tema. Nel Jukebox del gioco compaiono due tracce dedicate al duo, utilizzabili durante le gare e nei menu, insieme a nuove emote e suoni personalizzati legati ai personaggi.

I contenuti vengono scaricati automaticamente da chi possiede la versione Standard, sia fisica che digitale, oppure la Digital Deluxe. È sufficiente aggiornare il gioco all’ultima versione disponibile per accedere a tutte le novità.

Sonic Racing CrossWorlds è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC con un prezzo di partenza di 69,99 euro. Su Nintendo Switch il costo parte da 59,99 euro, mentre la versione digitale per Switch 2 è proposta a 69,99 euro.