Fallout 4 arriva su Nintendo Switch 2 con la Anniversary Edition completa

Fallout 4 Anniversary Edition arriva su Switch 2 per celebrare i dieci anni del gioco, con tutti i contenuti inclusi e una versione pensata anche per il gioco portatile, disponibile da oggi in digitale.

Bethesda porta Fallout 4 Anniversary Edition su Nintendo Switch 2, segnando il debutto della serie principale su una console Nintendo. Il titolo, uscito originariamente nel 2015, viene riproposto in una versione completa pensata sia per l’uso portatile sia su schermo domestico.

L’edizione celebra i dieci anni trascorsi nel Commonwealth, la Boston post-apocalittica che fa da sfondo al gioco. I giocatori possono rivivere l’intera esperienza, tra esplorazione, combattimenti e gestione degli insediamenti, in una formula adattata alla nuova piattaforma.

Leggi anche: House Flipper - Pets Edition arriva su PS4 e Nintendo Switch

All’interno sono inclusi il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi ufficiali: Automatron, Far Harbor e Nuka-World, insieme agli altri pacchetti dedicati alla personalizzazione e alla costruzione. Un’offerta che riunisce ogni espansione pubblicata nel corso degli anni.

Non mancano oltre 150 elementi extra provenienti dal Creation Club, tra cui nuove missioni, equipaggiamenti, compagni e oggetti estetici, molti dei quali mai disponibili prima su console Nintendo.

La versione digitale è disponibile dal 24 febbraio su Switch 2, mentre l’edizione fisica, distribuita con codice all’interno della confezione, arriverà il 28 aprile 2026.