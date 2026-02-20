Pokémon Day 2026, evento Pokémon Presents e ritorno di Rosso Fuoco e Verde Foglia su Switch
Pokémon Day 2026 arriva con un nuovo evento Pokémon Presents e il ritorno di Rosso Fuoco e Verde Foglia, riproposti su Switch e Switch 2. Tra le novità anche una campagna globale e i primi set LEGO dedicati al franchise.
Il 27 febbraio torna il Pokémon Day, appuntamento annuale che ricorda il debutto dei primi giochi della serie in Giappone. Per l’edizione 2026, che coincide con il trentesimo anniversario del franchise, è stato annunciato un nuovo Pokémon Presents fissato alle 15:00 italiane, trasmesso sui canali ufficiali YouTube e Twitch.
Durante l’evento saranno presentate le novità in arrivo nei prossimi mesi. L’anniversario segna un passaggio simbolico per una serie nata nel 1996 e cresciuta fino a diventare uno dei fenomeni più riconoscibili nel panorama videoludico globale.
Tra gli annunci principali c’è il ritorno di Pokémon Versione Rosso Fuoco e Verde Foglia, remake usciti nel 2004 su Game Boy Advance. I due titoli saranno disponibili dal 27 febbraio in formato digitale e potranno essere scaricati subito dopo la diretta su Nintendo Switch e sulla nuova Switch 2.
Accanto ai videogiochi, prende il via anche la campagna globale “Qual è il tuo preferito?”, pensata per coinvolgere i fan. L’iniziativa permette di scegliere e condividere il proprio Pokémon del cuore attraverso una funzione integrata in Pokémon GO, che nello stesso anno celebra il suo decimo anniversario.
Le celebrazioni includono anche una nuova collaborazione con LEGO. Dal 27 febbraio debuttano i primi set ufficiali LEGO Pokémon, con cui sarà possibile costruire alcune delle creature più amate della serie. Al lancio sono previsti tre set dedicati a Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard e Blastoise.