Italia ai playoff Mondiali 2026, sfida decisiva contro la Bosnia

L’Italia di Gattuso batte l’Irlanda del Nord 2-0 e si gioca l’accesso ai Mondiali 2026 contro la Bosnia. La sfida decisiva è fissata per il 31 marzo alle 20.45, con qualificazione in palio.

L’Italia conquista l’ultimo passo verso i Mondiali 2026 dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. La squadra guidata da Gennaro Gattuso stacca così il pass per la finale degli spareggi, decisiva per ottenere un posto nella fase finale del torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Nel match che vale la qualificazione, gli azzurri affronteranno la Bosnia, che ha superato il Galles ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. La gara si è disputata a Cardiff ed è terminata 5-3 dal dischetto per i bosniaci.

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La finale è in programma martedì 31 marzo alle ore 20.45 e si giocherà in trasferta. In palio c’è l’accesso diretto alla fase finale del Mondiale, appuntamento che manca agli azzurri da diverse edizioni.

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Rai. Gli spettatori potranno seguirla anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay, disponibile sia da app sia da browser.