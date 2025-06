Italia-Moldavia: orario, formazioni e dove vedere in tv la sfida decisiva verso i Mondiali 2026

Italia-Moldavia si avvicina come una sfida decisiva per il cammino verso i Mondiali 2026. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, gli Azzurri sono chiamati a riscatto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in un match che potrebbe cambiare le sorti del loro percorso di qualificazione. Ecco orari, formazioni e dove seguire in tv questa importante sfida, che promette emozioni e suspense fino all'ultimo minuto.

Torna in campo la Nazionale italiana, attesa da un match cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 9 giugno, l’Italia sfida la Moldavia nella seconda giornata del gruppo I, dopo il pesante ko rimediato all’esordio contro la Norvegia.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, gli Azzurri cercano un immediato riscatto dopo il 3-0 incassato a Oslo, firmato da Sorloth, Nusa e Haaland. Una sconfitta che ha segnato anche il futuro in panchina: il commissario tecnico Luciano Spalletti, come annunciato ieri in conferenza stampa, è stato sollevato dall'incarico dal presidente della Figc Gabriele Gravina. La gara contro la Moldavia sarà quindi l’ultima da ct dell’ex tecnico del Napoli.

Leggi anche Norvegia travolge l'Italia 3-0: qualificazione ai Mondiali 2026 subito in salita

Servono i tre punti per non compromettere ulteriormente il cammino verso la Coppa del Mondo, che si disputerà in Stati Uniti, Messico e Canada. Solo la prima classificata del girone accederà direttamente alla fase a gironi del torneo, mentre la seconda andrà ai playoff.

Il fischio d’inizio di Italia-Moldavia è fissato per le ore 20.45. Di seguito le probabili formazioni:

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Rugani, Ranieri; Cambiaso, Ricci, Tonali, Dimarco; Frattesi, Raspadori; Retegui. Ct: Spalletti

Moldavia (5-4-1): Avram; Cojocaru, Posmac, Baboglo, Mudrak, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Ionita; Nicolaescu. Ct: Clescenco

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e disponibile anche in streaming su RaiPlay, in esclusiva e in chiaro per tutti gli appassionati.