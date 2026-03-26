Anziano spara alla badante a Milano durante una lite in casa

A Milano un uomo di 92 anni ha sparato alla badante durante una lite in casa. Il colpo ha raggiunto la donna all’addome nel pomeriggio in viale Faenza, ora ricoverata dopo un intervento.

Un uomo di 92 anni ha esploso un colpo di pistola contro la propria badante, una donna romena di 46 anni, all’interno di un appartamento in viale Faenza a Milano. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, lo sparo è partito al termine di una discussione tra i due. La donna è stata raggiunta all’addome ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dagli operatori del 118. Le sue condizioni non sarebbero critiche.

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La Polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale stanno verificando se il colpo sia partito accidentalmente, anche in relazione all’età dell’uomo, oppure se si sia trattato di un gesto volontario.

La badante è stata ricoverata all’ospedale di Rozzano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione le responsabilità e ricostruire i momenti precedenti allo sparo.