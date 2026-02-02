Paduli, vigilante spara alla moglie durante una lite: donna operata d'urgenza, fermato per tentato femminicidio

Una donna di 45 anni è stata ferita gravemente a colpi di fucile dal marito nel Beneventano. Ricoverata in condizioni critiche, è stata operata d’urgenza. L’uomo, vigilante, è stato fermato con l’accusa di tentato femminicidio.

È accaduto poco dopo mezzogiorno, in una zona collinare di Paduli, nel Beneventano. Una discussione familiare, l’ennesima secondo quanto emerso, è degenerata in violenza armata. Una donna di 45 anni è stata raggiunta da diversi colpi di fucile esplosi dal marito, un vigilante di 37 anni.

I due erano in fase di separazione. L’uomo avrebbe atteso il rientro della moglie nel podere di famiglia, non lontano dalla discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, prima di aprire il fuoco. I proiettili l’hanno colpita all’ascella e all’addome, provocando ferite gravissime.

Nonostante le condizioni critiche, la donna è riuscita a rifugiarsi in casa e a chiedere aiuto. Prima di perdere i sensi ha telefonato alla sorella, che ha immediatamente allertato i carabinieri e il 118. I soccorritori l’hanno trovata a terra, in una pozza di sangue.

Trasportata all’ospedale San Pio di Benevento intorno alle 14.10, è stata sottoposta a un delicato intervento di chirurgia vascolare per la ricostruzione dell’arteria ascellare. La paziente è stata intubata e resta ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili, ma il quadro clinico rimane critico.

I due figli della coppia, di 9 e 12 anni, non erano presenti al momento dell’aggressione. Il marito non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato negli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Benevento. È accusato di tentato femminicidio aggravato.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, i militari hanno sequestrato le due auto in uso alla coppia: una Fiat Panda e un’Opel Meriva. L’uomo resta in custodia mentre vengono definiti i provvedimenti a suo carico.

Nella stessa giornata si è registrato un altro episodio di violenza in Campania. A Casal di Principe, nel Casertano, un uomo di 57 anni ha sparato tre colpi di pistola durante una lite con la moglie, colpendo il televisore. La donna è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i carabinieri.