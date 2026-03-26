Angelica Viotto morta dopo il parto a Pinerolo aperta, un'inchiesta sulle complicazioni

Angelica Viotto muore dopo il parto a 31 anni per complicazioni improvvise, lascia una neonata sana. La gravidanza era stata regolare e senza segnali di rischio.

Angelica Viotto, 31 anni, è deceduta pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina. La donna, residente a Pinerolo, era arrivata in ospedale per un parto che fino a quel momento si era svolto senza criticità durante tutta la gravidanza.

Il parto è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 marzo all’ospedale Edoardo Agnelli. Subito dopo la nascita della figlia, però, sono emerse complicazioni cliniche che hanno reso necessario il trasferimento urgente della paziente.

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Nelle prime ore del mattino, le condizioni della donna si sono aggravate e i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione delle Molinette di Torino. Nonostante le cure, Angelica è morta il 16 marzo.

L’azienda sanitaria ha spiegato che durante il parto si è verificata un’emergenza affrontata immediatamente dal personale presente in sala. Tutta la documentazione medica è stata consegnata alla Procura per consentire le verifiche del caso.

La famiglia ha incaricato l’avvocato Roberto Macchia e chiede chiarezza su quanto accaduto. «Oggi non si dovrebbe morire di parto», ha dichiarato il legale, sottolineando che la gravidanza non presentava rischi e che la donna si aspettava un parto naturale senza complicazioni.

Al momento non risultano indagati. È prevista l’autopsia per accertare le cause del decesso. La neonata è in buone condizioni di salute, ma la tragedia ha lasciato un segno profondo tra i familiari.