Muore dopo il parto a Pinerolo, aperta un'indagine per omicidio colposo

Una donna di 30 anni è morta dopo il parto a causa di gravi complicazioni insorte in ospedale a Pinerolo. Il decesso è avvenuto dopo il trasferimento alle Molinette, mentre il neonato è stato salvato dai medici.

Una donna di 30 anni ha perso la vita pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo bambino all’ospedale di Pinerolo, nel Torinese. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte tra il 13 e il 14 marzo, a causa di complicazioni sopraggiunte subito dopo il parto.

Nelle ore successive, vista la gravità del quadro clinico, la paziente è stata trasferita d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale Molinette di Torino. Qui è rimasta ricoverata fino al decesso, avvenuto lunedì 16 marzo.

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Sulla vicenda la Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti dovranno chiarire se le procedure sanitarie siano state eseguite correttamente e se vi siano eventuali responsabilità mediche.

L’Asl To3, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato che durante il parto si è verificata una grave complicanza clinica. Il personale sanitario, secondo quanto riferito, è intervenuto subito seguendo i protocolli previsti per gestire l’emergenza.

L’azienda sanitaria ha inoltre dichiarato di aver consegnato tutta la documentazione clinica agli investigatori, per consentire gli accertamenti. Nello stesso comunicato sono state espresse condoglianze alla famiglia della donna per la perdita subita.

Il neonato, invece, è stato salvato e non risulta coinvolto nelle complicazioni che hanno portato al peggioramento della madre.