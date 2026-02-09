Morta dopo il parto a Lagonegro, Francesca Nepita aveva 36 anni: indagini e autopsia sulle cause

Una donna di 36 anni muore dopo il parto nel Potentino. La neonata è in buone condizioni. La Procura dispone l’autopsia e acquisisce le cartelle cliniche. Lutto cittadino nel Cosentino.

Francesca Nepita, 36 anni, è deceduta sabato mattina nell’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, poche ore dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. La bambina non presenta problemi di salute. Per la madre, invece, il quadro clinico si è aggravato rapidamente fino a una emorragia fatale.

La donna viveva a Scalea con il marito e le due figlie maggiori. In occasione dei funerali il Comune ha proclamato il lutto cittadino. Manifestazioni di vicinanza arrivano anche da Santa Maria del Cedro, dove Francesca era nata.

Leggi anche: Muore a 36 anni dopo il parto a Lagonegro, indagini sull'emorragia fatale: la neonata è salva

Una donna di 36 anni è morta dopo il parto all’ospedale di Lagonegro.

Sulla vicenda indaga la Procura di Lagonegro, che ha affidato gli accertamenti ai carabinieri. Le cartelle cliniche sono state sequestrate. È atteso il conferimento dell’incarico per l’autopsia, un esame tecnico non ripetibile destinato a chiarire le cause del decesso.

Parallelamente è partita un’inchiesta interna dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il presidio di Lagonegro. L’obiettivo è ricostruire l’intero percorso assistenziale seguito dalla paziente.

All’ospedale si sono recati l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, e il direttore generale dell’azienda San Carlo, Giuseppe Spera. La visita è servita a esprimere vicinanza alla famiglia e a seguire da vicino l’attivazione delle procedure previste, mentre il personale continua l’attività assistenziale in un clima segnato dal dolore.