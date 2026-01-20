Ambra Angiolini sorpresa con Pico Cibelli: complicità in pubblico e voci su una nuova relazione

Le immagini di Ambra Angiolini mano nella mano con Pico Cibelli durante un evento a Milano accendono i riflettori su un possibile nuovo legame, alimentato da recenti dichiarazioni dell’attrice sulla sua vita sentimentale.

Una passeggiata sul red carpet, sorrisi evidenti e mani intrecciate: tanto è bastato per riaccendere il gossip attorno alla vita privata di Ambra Angiolini. L’attrice è stata fotografata a Milano durante un evento legato alla presentazione delle divise olimpiche per Milano Cortina 2026, organizzato da Emporio Armani, accompagnata da un uomo che non è passato inosservato.

L’uomo al suo fianco è Pico Cibelli, manager di spicco dell’industria musicale italiana. Le immagini, diffuse online, mostrano un’intesa evidente tra i due mentre percorrono insieme il tappeto rosso, alimentando le ipotesi su una possibile relazione che andrebbe oltre una semplice amicizia o presenza occasionale.

A rendere il tutto ancora più interessante sono le parole pronunciate da Ambra Angiolini poche settimane prima in televisione. Ospite di un noto programma domenicale, l’attrice aveva accennato con ironia a una nuova storia sentimentale, parlando di un amore nato ma non ancora ufficiale, senza mai fare nomi né fornire dettagli.

Da parte dei diretti interessati, al momento, non sono arrivate conferme né smentite. Il silenzio mantiene alta l’attenzione, mentre le fotografie continuano a circolare sul web, diventando uno degli argomenti più commentati tra gli appassionati di spettacolo.

Pico Cibelli è considerato uno dei manager più influenti del settore musicale. Cresciuto professionalmente nell’ambiente dei negozi di dischi di famiglia, ha iniziato negli anni Novanta come DJ e produttore, per poi intraprendere un percorso manageriale che lo ha portato a collaborare con importanti realtà discografiche internazionali.

Nel 2022 ha assunto il ruolo di presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy, consolidando una carriera costruita tra musica, produzione e management. Sul piano personale è padre di due figli, avuti dalla compagna Gaia.

L’apparizione pubblica insieme ad Ambra Angiolini resta, per ora, l’unico indizio concreto. Quanto basta, però, per alimentare curiosità e indiscrezioni su quella che potrebbe essere una delle nuove coppie più chiacchierate del momento.