Rosalía si riprende dopo il malore sul palco a Milano

Rosalía interrompe il concerto a Milano per un’intossicazione alimentare, poi rassicura i fan con un messaggio social e una foto dall’ospedale che mostra le sue condizioni in miglioramento.

Rosalía sta meglio dopo il malore che l’ha costretta a fermare in anticipo il concerto al Forum di Assago. L’artista catalana ha avuto un’intossicazione alimentare durante l’esibizione, lasciando il palco prima della conclusione dello spettacolo.

La cantante ha aggiornato i fan poche ore dopo con una storia su Instagram. “Mi sento meglio. Grazie mille a tutti quelli che c’erano per l’amore e la comprensione”, ha scritto, accompagnando il messaggio con una foto scattata mentre si trovava su una barella, assistita dal personale sanitario.

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Nell’immagine si vede Rosalía con una flebo al braccio e il pollice alzato, segno di rassicurazione sulle sue condizioni. In basso, la dedica “Grazie Milano” con un cuore chiude il messaggio rivolto al pubblico che aveva riempito il palazzetto.