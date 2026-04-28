Laura Pausini si ferma sul palco a Quito per un malore da altitudine e riprende a cantare con l'ossigeno

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Laura Pausini si è fermata durante il concerto a Quito per un malore legato all’altitudine. La cantante ha avuto difficoltà respiratorie sul palco e ha chiesto ossigeno, poi è tornata a esibirsi dopo pochi minuti.

Laura Pausini si ferma sul palco a Quito per un malore da altitudine e riprende a cantare con l'ossigeno

Momenti di apprensione per Laura Pausini durante una tappa del suo tour a Quito, in Ecuador. Nel pieno dell’esibizione, la cantante ha accusato un malessere che l’ha costretta a interrompere temporaneamente il concerto per ricevere assistenza. L’artista ha chiesto di poter utilizzare una maschera d’ossigeno, come mostrato anche in un video condiviso sui social, in cui appare dietro le quinte mentre la sua assistente la aiuta a indossarla. Poco dopo, Pausini è tornata sul palco ancora con la maschera, cercando di mantenere il contatto con il pubblico e chiedendo ironicamente se fosse possibile parlare in quelle condizioni. All’origine del malore ci sarebbe l’altitudine della città. Quito si trova infatti a circa 2.850 metri sul livello del mare, una condizione che può provocare difficoltà respiratorie e capogiri, soprattutto durante uno sforzo fisico intenso come un concerto. Dopo una breve pausa, la cantante ha ripreso lo spettacolo, continuando a esibirsi anche in lingua spagnola e portando a termine la serata nonostante l’imprevisto.

Laura Pausini se presentó en Quito y, en medio del show, hizo una breve pausa para recibir oxígeno debido a la altura. Luego continuó el concierto entre aplausos del público. pic.twitter.com/rbesHco654 — Gaby Jurado Calvo (@GabyJuradoCalvo) April 25, 2026

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