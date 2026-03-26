Sara lascia Uomini e Donne con Alessio, scontro in studio tra Tina e Maria De Filippi

Sara sceglie Alessio e lascia Uomini e Donne dopo settimane di tensioni e dubbi, accelerando la decisione a causa del rapporto incerto con Matteo e delle pressioni in studio.

La scelta è arrivata prima del previsto e ha cambiato il corso della puntata del 26 marzo. Sara, salita sul trono dopo il percorso da corteggiatrice, ha deciso di seguire il proprio istinto e uscire dal programma insieme ad Alessio, mettendo fine alla conoscenza con Matteo.

Fin dalle prime battute, l’atmosfera in studio è apparsa tesa. Il confronto con Matteo, segnato da incertezze e risposte mai del tutto convincenti, ha spinto la tronista a chiarire i propri sentimenti. Davanti ad Alessio ha scelto parole dirette, spiegando di sentirsi serena solo con lui e proponendogli di lasciare insieme la trasmissione.

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La risposta di Alessio è stata immediata. Senza esitazioni ha accettato la proposta, dando il via all’uscita di coppia tra gli applausi e la tradizionale pioggia di petali rossi. Una decisione rapida, maturata però dopo settimane di dubbi e confronti.

Il momento romantico è stato subito seguito da uno scontro acceso. Tina Cipollari ha criticato duramente la scelta, accusando Sara di non aver gestito con chiarezza il suo percorso. Le parole dell’opinionista hanno acceso la discussione in studio.

A intervenire è stata Maria De Filippi, che ha preso posizione in difesa della tronista. La conduttrice ha sottolineato come Sara sia stata sottoposta a forti pressioni nelle ultime settimane, evidenziando anche il ruolo delle esitazioni di Matteo nel portarla a una decisione definitiva.

Con questa uscita si chiude uno dei percorsi più discussi del trono classico. Ora l’attenzione si sposta fuori dal programma, dove la nuova coppia dovrà confrontarsi con la vita quotidiana lontano dalle telecamere.