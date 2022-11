Uomini e Donne Gemma Galgani : Maria De Filippi contro Franco

Nella nuova puntata di, in onda oggi su Canale 5,non crede a Franco e al suo interesse pere, dopo aver tentato di aprire gli occhi della signora, lo distrugge pubblicamente in studio.

Si apre la nuova puntata di Uomini e Donne sul triangolo tra Gemma Galgani, Franco e Stefania. Il cavaliere ha voluto incontrare la dama torinese, nonostante le pesanti critiche ricevute in studio da chi lo trova interessato più alla notorietà di Gemma che ad altro. I due sono usciti insieme e hanno anche avuto modo di fare chiarezza sul rapporto tra Franco e Stefania, attualmente rivale di Galgani.

Certa che Ida Platano, che ha snobbato Riccardo Guarnieri, parli di questa coppia improbabile, Maria De Filippi chiede il parere della signora bresciana che invece sorprende, ammettendo di non seguirla perché ha sorpreso Alessandro Vicinanza a scambiare sguardi e gesti con Roberta Di Padova. All'improvviso Stefania esplode contro la signora di Cassino accusandola di essere sempre in mezzo a lei, ma viene messa a tacere malamente da Tina Cipollari che difende Roberta. La conduttrice e i commentatori cercano di far capire a Gemma che Franco non ha mostrato tutto questo interesse per lei, ma la signora torinese sembra sorda ai suoi consigli.

Dopo aver tentato di far confessare Franco, che continua a sostenere di essere andato d'accordo con Gemma e vuole aspettare di scoprire se tra loro nascerà qualcosa di più, De Filippi irrompe e distrugge il cavaliere. "Stai giustificando in ogni modo il due di picche che le darai la prossima settimana, ma lei non capisce", ha ammesso la conduttrice, trovando gli applausi del pubblico e portando Gemma a decidere di chiudere prima di farsi male.

Passa poi al trono classico con Federico Nicotera e Alice. La tronista si è unita al corteggiatore dopo l'ultima puntata, dopo averla vista fare una scena muta quando Lucrezia lo ha accusato di volersi scusare per la sua vicenda personale. Dopo uno scontro, i due si sono chiariti nell'evento all'aperto a sorpresa organizzato da Alice, con tanto di bacio appassionato, che in studio scopre che Federico è uscito anche con Carola.

