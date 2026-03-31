Gf Vip, scontro tra Ibiza Altea e le altre concorrenti nella Casa

Ibiza Altea finisce al centro delle tensioni al Grande Fratello Vip dopo alcune frasi rivolte a Blu Barbara, scatenando una dura reazione nella Casa. Lo scontro con Antonella Elia si trascina da giorni e arriva in diretta.

Clima teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Ibiza Altea si è ritrovata isolata dopo una serie di dichiarazioni che hanno acceso gli animi delle altre concorrenti. Il confronto più acceso è stato con Antonella Elia, con cui il contrasto va avanti da diversi giorni.

Alla base del litigio ci sono alcune parole pronunciate da Altea nei confronti di Blu Barbara, giudicate offensive e fuori luogo. Secondo Elia, la concorrente avrebbe etichettato alcune donne della Casa con termini pesanti, accusandole di comportamenti discutibili.

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Durante la puntata di lunedì 30 marzo, il tema è stato affrontato apertamente. Le protagoniste hanno avuto modo di chiarirsi faccia a faccia, ma i toni sono rimasti accesi fin da subito.

Il confronto in diretta e la replica di Ibiza Altea

Blu Barbara ha risposto con fermezza alle parole ricevute, parlando di un attacco personale che avrebbe coinvolto anche la sua sfera privata. La concorrente ha sottolineato come certe affermazioni abbiano superato il limite, colpendo non solo lei ma anche i suoi affetti.

Dal canto suo, Ibiza Altea ha cercato di spiegare il proprio punto di vista, ricordando di aver vissuto in prima persona situazioni simili. Ha raccontato di essere stata spesso oggetto di giudizi legati al suo aspetto e di comprendere il peso di certe etichette.

Nel corso del confronto, Altea ha espresso rammarico per quanto accaduto, ammettendo di aver sbagliato e di aver dato un’immagine non corrispondente alla realtà di Blu Barbara. Ha ribadito di aver già tentato di scusarsi nei giorni precedenti, senza però riuscire a ricucire il rapporto con le altre concorrenti.