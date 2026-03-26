Super Mario Bros. Wonder arriva su Nintendo Switch 2 con nuovi contenuti e Rosalinda giocabile

Super Mario Bros. Wonder debutta su Nintendo Switch 2 con nuovi contenuti e grafica migliorata grazie all’hardware più potente. L’uscita del 26 marzo 2026 porta anche Rosalinda giocabile e un’espansione dedicata al multiplayer.

Super Mario Bros. Wonder debutta su Nintendo Switch 2 dal 26 marzo 2026 in una versione ampliata che unisce il gioco originale a contenuti inediti. Non si tratta di un semplice adattamento: l’edizione introduce miglioramenti tecnici e nuove modalità pensate per sfruttare le potenzialità della nuova console.

L’uscita coincide con il quarantesimo anniversario di Mario e con il lancio del film dedicato a Super Mario Galaxy, elementi che accompagnano il ritorno nel Regno dei Fiori con un’offerta più ricca rispetto al passato.

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La nuova piattaforma consente prestazioni più elevate: animazioni più fluide, colori più definiti e caricamenti ridotti rendono l’esperienza più scorrevole, mentre i nuovi Joy-Con 2 introducono controlli alternativi, inclusa una modalità “stile mouse” dedicata al personaggio di supporto.

Rosalinda e nuove modalità ampliano l’esperienza

Tra le principali novità spicca l’ingresso di Rosalinda come personaggio selezionabile. La guardiana delle stelle entra a far parte del roster con le stesse abilità degli altri protagonisti, comprese le trasformazioni più particolari come quella in elefante.

Il sistema delle spille è stato aggiornato: ora è possibile combinarne due contemporaneamente, creando configurazioni personalizzate per affrontare i livelli con strategie diverse. Per chi preferisce un approccio più accessibile, è disponibile una modalità assistita che elimina i danni e semplifica la progressione.

L’espansione inclusa, “Tutti al Parco Bellabel”, introduce un’area interamente dedicata al multiplayer. Il parco è suddiviso in tre zone, ognuna con attività specifiche pensate per il gioco condiviso sia in locale sia online.

Nella sezione locale fino a quattro giocatori possono partecipare a diverse sfide sulla stessa console, mentre le stanze online consentono a gruppi più ampi di competere in classifiche globali. Un’altra modalità propone sequenze di prove consecutive che mettono alla prova coordinazione e resistenza.

Accanto alle sfide, è presente anche un’area di addestramento collegata ai livelli della campagna principale, utile per migliorare le proprie abilità e ottenere ricompense esclusive.

Il gameplay mantiene la struttura del platform 2D introdotto nel 2023, basato sui Fiori Meraviglia che trasformano i livelli in modi imprevedibili. A queste meccaniche si aggiungono nuovi potenziamenti, come il Super vaso da fiori, e il ritorno dei Bowserotti come avversari.

Il lancio è accompagnato anche da nuovi amiibo che permettono di sbloccare contenuti estetici nel Parco Bellabel. Chi possiede già il gioco su precedente console può accedere a un aggiornamento digitale, mentre per i nuovi utenti è disponibile l’edizione completa.