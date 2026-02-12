Mario Tennis Fever debutta su Nintendo Switch 2 con 38 personaggi e nuove modalità

Arriva su Nintendo Switch 2 il nuovo capitolo della serie sportiva con 38 personaggi giocabili, 30 racchette speciali e una modalità storia inedita. Debutta anche il GameShare per partite locali con una sola copia del gioco.

Dal 12 febbraio Mario Tennis Fever è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Il nuovo episodio della storica saga sportiva porta in campo il roster più ampio di sempre: 38 personaggi selezionabili, con ingressi inediti come Goomba, Ruboniglio e Baby Waluigi accanto ai volti più noti del Regno dei Funghi.

La serie, nata nel 1995 con Mario’s Tennis su Virtual Boy e poi consolidata su Nintendo 64, amplia ora la propria formula con un sistema di gioco rinnovato. Tra le novità spiccano le 30 racchette frenesia, ognuna dotata di abilità specifiche. Durante gli scambi si carica una barra dedicata che, una volta piena, consente di scatenare colpi speciali capaci di cambiare l’inerzia del match.

Le racchette introducono effetti diversi: quella di fuoco infiamma il campo, la versione ghiaccio rende la superficie scivolosa, mentre la racchetta scattante aumenta la velocità negli spostamenti. Ogni potere modifica ritmo e strategia, rendendo le partite più imprevedibili.

Accanto alle modalità classiche tornano le sfide competitive online. La stanza online permette di creare partite personalizzate con regole su misura, mentre la modalità incontro mette in palio punti validi per la classifica globale. Spazio anche alla modalità swing, pensata per il multiplayer locale fino a quattro giocatori con comandi di movimento intuitivi.

Debutta inoltre la modalità Storia, una novità per la serie. Nei panni di Baby Mario, i giocatori affrontano sfide progressive, nemici e prove tecniche per migliorare abilità e colpi. Un percorso pensato anche per prendere confidenza con le meccaniche di gioco.

Il titolo supporta la funzione GameShare, che consente a quattro utenti di giocare insieme in wireless locale utilizzando una sola copia del gioco su console Nintendo Switch o Nintendo Switch 2. È inoltre possibile utilizzare amiibo compatibili, venduti separatamente, per personalizzare l’aspetto delle palline da tennis.

Mario Tennis Fever è acquistabile in formato digitale su Nintendo eShop e in versione digitale e fisica su My Nintendo Store, dove è previsto un gadget omaggio con l’acquisto.