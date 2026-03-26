Pechino Express terza tappa a Giava tra Monte Bromo e prova immunità

La terza tappa di Pechino Express riparte da Malang e attraversa Giava per 329 chilometri, tra il Monte Bromo e Kota Madiun. In gara nove coppie, dopo l’eliminazione dei Creator, con una prova immunità decisiva sul vulcano.

Il viaggio di Pechino Express prosegue con la terza tappa, in onda giovedì 26 marzo in prima serata su Sky Uno e disponibile anche in streaming. Il percorso porta i concorrenti nell’isola di Giava, in Indonesia, lungo un itinerario di 329 chilometri tra paesaggi vulcanici e scenari spettacolari.

La partenza è fissata a Malang, mentre il traguardo si trova a Kota Madiun. Nel mezzo, i viaggiatori dovranno affrontare il passaggio sul Monte Bromo, uno dei vulcani attivi più noti dell’area, dove è prevista una delle prove più impegnative di questa edizione.

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Qui le coppie più rapide raggiungeranno il cosiddetto Libro Rosso e si giocheranno un vantaggio importante: l’accesso alla prima prova immunità della stagione, che consente di evitare l’eliminazione e avanzare direttamente alla tappa successiva.

Le coppie ancora in gara e il rischio eliminazione

Dopo l’uscita di scena di Elisa Maino e Mattia Stanga, eliminati nella scorsa puntata, restano nove coppie in gara. Tra queste Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Completano il gruppo Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Candelaria e Camila Solórzano, oltre a Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Tutti dovranno affrontare la tappa con risorse limitate, come da regolamento: uno zaino essenziale e appena un euro al giorno in valuta locale.

Dopo la prova sul Monte Bromo, i concorrenti riprenderanno il percorso verso Kota Madiun, dove li attende il Tappeto Rosso. Qui verrà stilata la classifica finale e si definiranno le coppie a rischio eliminazione.

L’ultima parola spetterà alla busta nera, che decreterà chi potrà continuare il viaggio e chi dovrà fermarsi. Un passaggio decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri della gara già dalla terza tappa.