Pechino Express terza tappa a Giava tra Monte Bromo e prova immunità

Luca Bianchi | 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza tappa di Pechino Express riparte da Malang e attraversa Giava per 329 chilometri, tra il Monte Bromo e Kota Madiun. In gara nove coppie, dopo l’eliminazione dei Creator, con una prova immunità decisiva sul vulcano.

Pechino Express
Pechino Express terza tappa a Giava tra Monte Bromo e prova immunità

Il viaggio di Pechino Express prosegue con la terza tappa, in onda giovedì 26 marzo in prima serata su Sky Uno e disponibile anche in streaming. Il percorso porta i concorrenti nell’isola di Giava, in Indonesia, lungo un itinerario di 329 chilometri tra paesaggi vulcanici e scenari spettacolari.

La partenza è fissata a Malang, mentre il traguardo si trova a Kota Madiun. Nel mezzo, i viaggiatori dovranno affrontare il passaggio sul Monte Bromo, uno dei vulcani attivi più noti dell’area, dove è prevista una delle prove più impegnative di questa edizione.

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Qui le coppie più rapide raggiungeranno il cosiddetto Libro Rosso e si giocheranno un vantaggio importante: l’accesso alla prima prova immunità della stagione, che consente di evitare l’eliminazione e avanzare direttamente alla tappa successiva.

Le coppie ancora in gara e il rischio eliminazione

Dopo l’uscita di scena di Elisa Maino e Mattia Stanga, eliminati nella scorsa puntata, restano nove coppie in gara. Tra queste Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli.

Completano il gruppo Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Candelaria e Camila Solórzano, oltre a Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Tutti dovranno affrontare la tappa con risorse limitate, come da regolamento: uno zaino essenziale e appena un euro al giorno in valuta locale.

Dopo la prova sul Monte Bromo, i concorrenti riprenderanno il percorso verso Kota Madiun, dove li attende il Tappeto Rosso. Qui verrà stilata la classifica finale e si definiranno le coppie a rischio eliminazione.

L’ultima parola spetterà alla busta nera, che decreterà chi potrà continuare il viaggio e chi dovrà fermarsi. Un passaggio decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri della gara già dalla terza tappa.