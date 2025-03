Pechino Express 2025: stasera ultima tappa nelle Filippine

Questa sera, giovedì 20 marzo, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda la terza e ultima tappa filippina di Pechino Express 2025. I viaggiatori, guidati dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru, affronteranno un percorso di 105 chilometri da Sabang a Puerto Princesa, nell'isola di Palawan.

Le coppie ancora in gara

I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

I Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci

Gli Estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Le Sorelle: Samanta e Debora Togni

I Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del Freo

I Magici: Jey e Checco Lillo

Le Atlantiche: Ivana Mrazova e Giaele De Donà

Dopo l'eliminazione de "Gli Spettacolari" nella scorsa puntata, le coppie si sfideranno in prove impegnative. Il percorso prevede un trekking nella giungla e l'attraversamento in barca del fiume sotterraneo di Puerto Princesa, una delle sette meraviglie naturali del mondo. La coppia che per prima firmerà il Libro Rosso al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l'immunità e l'accesso diretto alla Thailandia, prossima destinazione del viaggio.

Il traguardo finale sarà al Balayong People's Park di Puerto Princesa. La busta nera determinerà se la tappa sarà eliminatoria, decidendo così le sorti delle coppie in gara. Per seguire l'episodio, l'appuntamento è su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15.

