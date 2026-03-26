Diletta Leotta paga 182 euro per un lucidalabbra e scopre il prezzo dopo

Diletta Leotta racconta un acquisto finito male per distrazione, quando in profumeria ha pagato quasi 183 euro credendo di comprare un semplice lucidalabbra, accorgendosi del prezzo solo dopo il pagamento sul telefono.

Diletta Leotta si è trovata a fare i conti con uno shopping tutt’altro che rilassante. Durante una diretta radiofonica su Radio 105, la conduttrice ha raccontato un episodio curioso accaduto in una profumeria, dove un acquisto apparentemente banale si è trasformato in una spesa decisamente elevata.

Entrata nel negozio che frequenta abitualmente, Leotta cercava un prodotto per le labbra. Convinta di comprare un semplice lucidalabbra, si è lasciata convincere a provare un trattamento più elaborato. «Mi hanno consigliato questo prodotto e ho pensato: sarà un lucidalabbra, cosa vuoi che costi», ha spiegato, mostrando poi il risultato sulle labbra.

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Il prodotto, in realtà, era una crema notte di fascia alta. Presa dalla fretta e dagli impegni della giornata, la conduttrice ha pagato senza controllare l’importo, utilizzando il telefono per completare l’acquisto.

Il conto arriva sul telefono e la sorpresa è immediata

Solo dopo aver lasciato il negozio è arrivata la notifica con la cifra esatta. «Mi è arrivato il messaggio: hai pagato 182,70 euro», ha raccontato, ancora incredula. Una somma ben lontana da quella che si aspettava per un prodotto labbra.

In studio, il collega Daniele Battaglia ha reagito con ironia, commentando il prezzo e scherzando sulla durata del cosmetico. Leotta ha ammesso di essersi fidata anche perché in passato le erano stati applicati sconti, cosa che l’aveva portata a pensare di fare un buon affare.

Nonostante la sorpresa, la conduttrice ha preso l’episodio con leggerezza, ironizzando sul risultato finale e mostrando le labbra “effetto wow”, come farebbe un’influencer.

L’episodio non ha però cambiato le sue abitudini. Leotta continua a concedersi sessioni di shopping, spesso paparazzata tra le vie del centro di Milano con numerose borse. In radio aveva già raccontato altri acquisti particolari fatti all’estero, tra capi eccentrici e accessori decisamente fuori dal comune.