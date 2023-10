Diletta Leotta e il completo sportivo dopo allenamento

Diletta Leotta, una nuova mamma che sfoggia glamour anche in palestra: il mix irresistibile di stile sporty e accessori di lusso. Diletta Leotta, fresca di maternità con la piccola Aria, dimostra che il glamour è un must anche durante l'allenamento. In meno di due mesi dalla nascita della sua prima figlia con Loris Karius, la radiosa presentatrice ha già recuperato una forma fisica invidiabile. La sua formula magica? Oltre al ritorno al lavoro in soli quindici giorni dal parto, ha ripreso con costanza gli allenamenti, come recentemente documentato in una serie di foto dopo una sessione super intensa in palestra.

Il look da palestra di Diletta Leotta è una perfetta combinazione di sportività e eleganza. Nonostante le fatiche dell'allenamento, è uscita dalla palestra con capelli impeccabilmente pettinati, trucco impeccabile e un sorriso contagioso. Indossava un coordinato total black composto da un reggiseno sportivo e pantaloncini ciclista a vita alta, ma ciò che ha catturato l'attenzione sono stati gli accessori di lusso che ha sapientemente abbinato al suo outfit sportivo.

Nonostante la giovane età della neonata Aria, Diletta Leotta dimostra di essere già in cima alla sua forma, rivelando che la sua eleganza e il suo stile non conoscono pause, nemmeno in palestra.



Altre News per: dilettaleottacompletosportivodopoallenamento