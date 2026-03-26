Operazione Suburra, traffico di droga online nelle Marche: 12 arresti e consegne come un e-commerce

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La Polizia ha smantellato nelle Marche una rete che vendeva droga online come un e-commerce, usando chat e consegne a domicilio. L’indagine Suburra ha portato a 12 arresti e svelato un sistema organizzato con corrieri e “recensioni”.

Operazione Suburra, traffico di droga online nelle Marche: 12 arresti e consegne come un e-commerce