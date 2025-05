Traffico internazionale di droga e armi: 24 arresti tra Italia e Spagna

Traffico internazionale di droga e armi: 24 arresti tra Italia e Spagna

Maxi operazione antidroga coordinata dalla Procura di Milano: la Polizia di Stato ha eseguito 24 arresti tra Italia e Spagna, di cui 17 in carcere e 7 ai domiciliari, smantellando un’articolata organizzazione criminale attiva nel traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e traffico di armi. Blitz in Lombardia e Malaga: sequestri e arresti Le ordinanze sono state eseguite in provincia di Milano, Novara e Monza-Brianza. Due degli indagati, padre e figlio, sono stati arrestati a Malaga con la collaborazione della polizia spagnola. Le indagini, condotte dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, sono iniziate nel 2021 e rappresentano l'evoluzione di precedenti inchieste. Tra i principali indagati, un 35enne siciliano residente a Limbiate, ritenuto a capo di un sodalizio che riforniva cocaina, hashish e marijuana a clienti tra Lombardia, Roma e Palermo. Un secondo gruppo operava tra Turbigo e Magenta, sotto la guida di un italiano classe ’78 stabilitosi a Malaga, supportato dal figlio e da pregiudicati calabresi legati all'organizzazione. Riciclaggio di denaro e traffico di armi Alcuni indagati sono accusati di riciclaggio attraverso il sistema “hawala”, trasferendo oltre 1,4 milioni di euro verso la Spagna grazie a compiacenti attività gestite da cittadini cinesi. Emblematico un pestaggio a Tenerife nel 2022, ai danni di un pusher indebitato di 8.000 euro, pagato dal padre per evitarne ulteriori conseguenze. Un ulteriore gruppo criminale, legato al traffico di hashish proveniente dalla Spagna, è stato smascherato dopo il sequestro di 440 kg a Vimercate nel 2021. Proprio indagando su questo sodalizio è emerso anche un traffico di armi provenienti dall’ex Jugoslavia, culminato nel sequestro di 5 kalashnikov AK47, pistole, silenziatori, granate e oltre 800 munizioni. Bilancio dell’operazione e materiali sequestrati Durante l’intera attività investigativa, le forze dell’ordine hanno già effettuato 26 arresti in flagranza e sequestrato 15,5 kg di cocaina, 457 kg di hashish, 90 kg e 150 piante di marijuana, oltre a 100 mila euro in contanti.

