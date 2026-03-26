Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia dal 31 marzo per medici e pazienti
Il Fascicolo sanitario elettronico cambia dal 31 marzo per uniformare i dati clinici in tutta Italia. Il nuovo sistema nazionale supera le differenze regionali e consente a medici e pazienti di accedere alle informazioni in modo rapido e condiviso.
Il Fascicolo sanitario elettronico entra nella sua fase operativa finale e si prepara a diventare lo strumento centrale della sanità digitale. La nuova versione 2.0 raccoglie in formato digitale tutta la storia clinica del cittadino, dai referti alle prescrizioni, con l’obiettivo di rendere le cure più coordinate e accessibili.
Il sistema, aggiornato con il decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2023, introduce un modello unico valido su tutto il territorio nazionale. Le differenze tra le piattaforme regionali vengono superate per consentire una gestione uniforme dei dati sanitari e facilitare il lavoro di medici e strutture.
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La scadenza fissata al 31 marzo segna il passaggio decisivo: entro questa data tutte le Regioni devono adeguarsi agli standard previsti e rendere il sistema pienamente utilizzabile. Il piano rientra tra gli obiettivi del PNRR e punta a garantire la consultazione delle informazioni sanitarie ovunque in Italia.
La novità principale riguarda la condivisione dei dati. Con il consenso del paziente, referti, diagnosi e documenti diventano accessibili anche fuori dalla Regione in cui sono stati prodotti. Questo permette di evitare esami duplicati e ridurre i tempi di attesa nelle cure.
Tra gli strumenti introdotti c’è il profilo sanitario sintetico, aggiornato dal medico di base, che riassume le condizioni essenziali del paziente ed è utile soprattutto in caso di emergenza. Viene ampliato anche il taccuino personale, dove il cittadino può inserire informazioni e annotazioni sulla propria salute.
Il sistema prevede inoltre un controllo diretto sugli accessi: ogni consultazione viene registrata e l’utente può verificare chi ha visualizzato i propri dati. Restano attive anche le opzioni per proteggere la privacy, come la possibilità di oscurare singoli documenti o limitarne la visibilità.
Il nuovo modello punta a rendere la sanità meno frammentata e più efficiente, ma il risultato dipenderà dall’uso quotidiano del sistema. Medici e pazienti dovranno integrare questi strumenti nella pratica, perché la disponibilità dei dati da sola non garantisce un miglioramento delle cure.