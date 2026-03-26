Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia dal 31 marzo per medici e pazienti

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Il Fascicolo sanitario elettronico cambia dal 31 marzo per uniformare i dati clinici in tutta Italia. Il nuovo sistema nazionale supera le differenze regionali e consente a medici e pazienti di accedere alle informazioni in modo rapido e condiviso.

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