Apex Legends cambia con Ripercussione dal 31 marzo

Apex Legends cambia ritmo dal 31 marzo con l’evento Ripercussione che introduce scudi vortex e nuove armi, puntando su combattimenti più rapidi e gestione attenta dell’energia in partita.

Dal 31 marzo Apex Legends inaugura l’evento Ripercussione, un aggiornamento che interviene sul cuore del gameplay. Non si tratta solo di nuovi contenuti, ma di un riequilibrio che spinge verso scontri più aggressivi e una gestione più attenta delle risorse durante le partite.

La novità principale è lo scudo vortex, capace di fermare i colpi in arrivo e rimandarli indietro. Non è però uno strumento infinito: per mantenerlo attivo bisogna raccogliere materiale EVO sulla mappa, rendendo ogni movimento decisivo per sopravvivere.

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Accanto a questo sistema arriva anche una tempesta elettromagnetica che blocca dispositivi e trappole, costringendo le squadre a ripensare difesa e attacco. Gli scontri diventano più rapidi e meno prevedibili, con meno spazio per restare fermi.

Con la nuova fase della stagione cambiano anche tre personaggi chiave. Gibraltar diventa più mobile, può sfondare porte e intervenire rapidamente, mentre la sua Ultimate è più veloce e copre un’area più ampia. Nuove varianti permettono attacchi più flessibili.

Wattson rafforza il suo ruolo difensivo. Le sue abilità ora proteggono meglio le strutture e infliggono più danni, rendendo difficile avvicinarsi senza rischi. Le sue zone di controllo diventano veri punti di resistenza.

Wraith, invece, guadagna velocità. Le abilità si ricaricano prima e offrono maggiore controllo negli spostamenti, soprattutto nelle fasi finali, dove il tempismo è decisivo.

Tra le armi debutta la Hemlok Elite, versione potenziata del fucile a raffica con fuoco automatico e silenziatore integrato. Include anche una modalità speciale progettata per abbattere rapidamente le difese nemiche.

L’evento introduce inoltre nove nuovi modificatori per personalizzare l’equipaggiamento, adattando lo stile di gioco tra approccio silenzioso e attacco diretto. Il titolo resta disponibile su console e PC, con aggiornamenti già accessibili attraverso i canali ufficiali.