Fascicolo sanitario elettronico, nuove regole per dati e referti

Il Fascicolo sanitario elettronico entra in una nuova fase con l’obbligo di aggiornamento dei dati per le strutture sanitarie. Dal 31 marzo cambia il sistema di invio delle informazioni, con tempi più rapidi e regole uniformi su tutto il territorio.

Da oggi, martedì 31 marzo, scatta un passaggio operativo per il Fascicolo sanitario elettronico: tutte le strutture pubbliche e quelle private accreditate devono adeguarsi al nuovo sistema di trasmissione dei dati sanitari. L’obiettivo è rendere più uniforme e tempestiva la raccolta delle informazioni cliniche dei pazienti.

Il fascicolo raccoglie documenti come referti, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso e prescrizioni. Si tratta di una piattaforma digitale che consente di avere sotto controllo l’intera storia sanitaria, accessibile sia al cittadino sia ai professionisti coinvolti nella cura.

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Per garantire questo funzionamento, le strutture devono utilizzare un linguaggio comune e inviare i referti entro cinque giorni dalla prestazione. In questo modo, anche in caso di accesso a una struttura diversa da quella abituale, i medici possono consultare rapidamente i dati aggiornati del paziente.

Chi è obbligato e cosa cambia per i medici

L’obbligo di inserimento dei dati non riguarda i liberi professionisti che operano esclusivamente in ambito privato. Se un paziente si rivolge a uno specialista non convenzionato, quest’ultimo non è tenuto a caricare le informazioni nel fascicolo. Diversa la situazione per le strutture accreditate, che devono rispettare le nuove regole.

Tra le novità c’è anche il Profilo sanitario sintetico, un documento redatto dal medico di base o dal pediatra che riassume condizioni cliniche, terapie, allergie e patologie del paziente. La compilazione richiederà tempo, anche per la carenza di medici di famiglia e l’alto numero di assistiti.

Il sistema punta a creare un archivio sanitario condiviso e consultabile in sicurezza. Il paziente può accedere con identità digitale, controllare i propri documenti e decidere chi può consultarli. È possibile modificare o revocare il consenso in qualsiasi momento, senza effetti sull’assistenza sanitaria.

Tra le funzioni disponibili c’è anche la possibilità di verificare quali operatori hanno visualizzato o aggiornato il fascicolo. Un controllo che rafforza la trasparenza e la gestione dei propri dati sanitari.