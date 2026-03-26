Sinner contro Tiafoe a Miami, orario, precedenti e diretta tv

Jannik Sinner affronta Frances Tiafoe nei quarti a Miami dopo tre vittorie consecutive nel torneo. Il match è fissato per oggi alle 18 italiane, con l’azzurro avanti nei precedenti e reduce da un percorso solido.

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 26 marzo, per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe in una partita in programma alle 18 ora italiana.

Il numero uno italiano ha raggiunto questo punto del torneo superando in sequenza Dzumhur all’esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen negli ottavi, mostrando continuità e solidità lungo il percorso.

Leggi anche: Sinner contro Shelton a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta tv del quarto di finale

Dall’altra parte della rete, Tiafoe arriva dopo aver eliminato Cazaux, Mensik – che aveva battuto Sinner a Doha – e Atmane, costruendo una corsa convincente fino ai quarti.

I precedenti sorridono a Sinner, avanti 4-1 nei confronti diretti. L’ultimo incrocio tra i due risale alla finale del Masters 1000 di Cincinnati 2024, vinta dall’azzurro in due set.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW.