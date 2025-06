Musetti sfida Tiafoe al Roland Garros: orario, precedenti e diretta tv

Lorenzo Musetti è pronto a mostrare il suo talento al Roland Garros, dove sfiderà Frances Tiafoe nei quarti di finale. Dopo la memorabile vittoria contro Holger Rune, il giovane tennista toscano punta a un altro grande risultato. Scopri orari, precedenti e come seguire la diretta TV di questo attesissimo incontro.

Lorenzo Musetti torna protagonista al Roland Garros con un match di grande spessore. Oggi, martedì 3 giugno, il tennista toscano affronterà Frances Tiafoe nei quarti di finale del torneo parigino. Dopo l’impresa contro Holger Rune, che gli ha regalato la prima vittoria in carriera su un top ten in uno Slam, l’azzurro è chiamato a un’altra prova di forza contro un avversario ostico e in grande forma.

Lo statunitense, infatti, ha finora disputato un torneo impeccabile: non ha perso nemmeno un set nelle precedenti partite di questa edizione. Musetti, attualmente numero 7 del ranking ATP, cercherà di sfruttare la maggiore familiarità con la terra rossa per strappare il pass per le semifinali.

La partita tra Musetti e Tiafoe è in programma oggi sul campo Philippe Chatrier come terzo incontro a partire dalle ore 11. Considerando la durata dei match precedenti, tra cui Svitolina-Swiatek, il via è previsto non prima delle 16:00.

Nei precedenti confronti diretti, Tiafoe è in vantaggio 3-2. Musetti, però, ha vinto l’unica sfida disputata sulla terra battuta: agli Internazionali d’Italia 2023.

Musetti-Tiafoe, come tutti i match del Roland Garros 2025, sarà trasmesso in diretta su Eurosport, visibile tramite abbonamento Sky. La partita sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Timvision e Discovery+.