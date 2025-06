Jannik Sinner debutta sull'erba ad Halle contro Hanfmann: orario, precedenti e diretta TV

Jannik Sinner torna in campo per il primo turno dell'ATP 500 di Halle, in programma oggi, martedì 17 giugno. L’azzurro sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann nei sedicesimi di finale del torneo tedesco, che segna l’inizio della sua stagione sull’erba in vista di Wimbledon.

Dopo la sconfitta nel doppio insieme a Lorenzo Sonego nella giornata di ieri, Sinner comincia ufficialmente il suo percorso nel singolare. Il debutto arriva pochi giorni dopo la finale persa al Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, un match estenuante che ha lasciato l’azzurro con tanta voglia di riscatto.

Leggi anche Sinner e Sonego fuori al debutto nel doppio ad Halle: eliminazione agli ottavi contro Khachanov e Michelsen

Il match contro Hanfmann è in programma sul campo centrale non prima delle 15:30. Si tratta del terzo incontro di giornata, preceduto dalle sfide tra Flavio Cobolli e Joao Fonseca e tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff.

Sinner e Hanfmann si sono affrontati già in due occasioni, con l’italiano sempre vincente. L’ultimo incrocio risale al primo turno di Wimbledon 2023, dove Jannik si impose in quattro set, confermando la propria superiorità sull’erba contro l’avversario tedesco.

Sinner-Hanfmann sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e TennisTV.

Jannik Sinner sfida Yannick Hanfmann ad Halle: chi è il tedesco con problemi d'udito

Yannick Hanfmann sarà il primo ostacolo di Jannik Sinner sull’erba di Halle, dove il numero uno azzurro inizia il suo cammino all’ATP 500 tedesco. Il match dei sedicesimi di finale è in programma oggi, martedì 17 giugno, e segna l’esordio stagionale sull’erba per Sinner, già sceso in campo nel doppio perso insieme a Lorenzo Sonego. L’obiettivo è chiaro: prepararsi al meglio in vista di Wimbledon, dopo la finale-maratona persa al Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz.

Il primo avversario dell’altoatesino sarà Yannick Hanfmann, tedesco classe 1991, attualmente numero 138 del ranking ATP. La sua carriera è stata caratterizzata da un percorso particolare: Hanfmann è affetto da ipoacusia, una forma di perdita parziale dell’udito che ha influenzato la sua vita sin da bambino. Il disturbo, ereditato dal padre, lo ha costretto all’uso di un apparecchio acustico, che però oggi non indossa durante le partite.

Hanfmann ha raccontato più volte come la sua condizione abbia generato incomprensioni in campo, soprattutto con arbitri e avversari. Gli è capitato di credere di aver conquistato un punto, senza accorgersi che la palla era stata chiamata fuori. “Per questo chiedo spesso agli arbitri di ripetere o di parlare più forte”, ha dichiarato in un’intervista sul sito dell’ATP, chiarendo che non è “sordo”, ma presenta una riduzione uditiva del 40% rispetto a una persona normoudente.

“Dipende dalla frequenza e dal tono del suono. La mia situazione è questa dalla nascita, quindi non posso fare paragoni su ciò che mi manca”, ha spiegato Hanfmann. A scuola portava l’apparecchio ogni giorno, oggi lo indossa solo in determinate situazioni. Durante i tornei preferisce evitarlo, poiché lo strumento modifica la percezione dei suoni. “Il rumore della palla sulla racchetta con l’apparecchio è simile a quello del vetro che si rompe”, ha raccontato. “Nel calcio era complicato sentire le indicazioni, nel tennis è più facile perché ho solo un avversario davanti.”

Nonostante le difficoltà, Hanfmann ha raggiunto risultati importanti. Nel luglio 2023 ha toccato il suo best ranking al 45° posto ATP, dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas (allora numero 5 al mondo) ai Mallorca Championships ed essersi fermato solo in semifinale contro Adrian Mannarino. Un traguardo che testimonia la determinazione del tennista tedesco, ora pronto a sfidare il numero uno del mondo sull’erba di casa.