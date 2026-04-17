Call of Duty al cinema, Paramount annuncia il film live action con Peter Berg

Paramount Pictures e Activision Blizzard annunciano il film live-action di Call of Duty previsto per il 30 giugno 2028, affidando la regia a Peter Berg con una sceneggiatura firmata insieme a Taylor Sheridan, già autore di produzioni di grande successo.

Il progetto cinematografico dedicato a Call of Duty prende forma con l’annuncio ufficiale di Paramount Pictures e Activision Blizzard. Il film live-action basato sulla celebre saga videoludica arriverà nelle sale il 30 giugno 2028, segnando un nuovo passo nell’espansione del franchise verso il grande schermo.

Alla regia è stato scelto Peter Berg, già noto per titoli come “Lone Survivor” e “Deepwater Horizon”. Il regista lavorerà anche alla sceneggiatura insieme a Taylor Sheridan, autore apprezzato per “Sicario” e ideatore della serie “Yellowstone”. La collaborazione tra i due punta a un racconto che unisca azione e sviluppo narrativo.

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La produzione coinvolge figure di primo piano del settore, tra cui lo stesso Berg, Sheridan, David Glasser e Rob Kostich. Un gruppo che garantisce esperienza e controllo su un progetto pensato per un pubblico molto ampio, dagli appassionati storici ai nuovi spettatori.

Paramount Pictures si occuperà della distribuzione globale, mentre Activision Blizzard partecipa direttamente allo sviluppo. L’obiettivo è portare sullo schermo l’identità del franchise mantenendo gli elementi che lo hanno reso popolare, adattandoli al linguaggio cinematografico.

Con oltre un miliardo di giocatori registrati e incassi complessivi superiori ai 35 miliardi di dollari, Call of Duty è uno dei marchi più rilevanti dell’intrattenimento degli ultimi vent’anni. Il film rappresenta un’evoluzione naturale per una saga che continua a influenzare cultura e mercato globale.