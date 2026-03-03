Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme a Milano dopo le voci di crisi

Elisabetta Canalis è stata fotografata con Alvise Rigo a Milano dopo le voci di rottura nate da un post sui social. Lui l’ha attesa in aeroporto al rientro da Napoli e insieme sono rientrati a casa del rugbista, tra valigie e sacchetti della spesa.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo riappaiono fianco a fianco a Milano, pochi giorni dopo le indiscrezioni su un possibile addio. A sorprenderli sono stati i fotografi all’aeroporto cittadino, dove l’ex rugbista ha raggiunto la showgirl di ritorno da un impegno di lavoro a Napoli.

Le immagini li ritraggono mentre sistemano le valigie nel bagagliaio dell’auto. Nessun gesto plateale, ma un atteggiamento sereno. Subito dopo sono saliti in macchina e hanno lasciato lo scalo diretti verso l’abitazione di lui.

Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di una rottura. L’assenza di Rigo accanto alla ex velina durante la Fashion Week milanese aveva alimentato i sospetti. A far discutere anche una frase condivisa da Canalis sui social, in cui si accennava a uomini “irraggiungibili” e a comportamenti poco graditi. Un passaggio che molti avevano collegato alla precedente relazione con Georgian Cimpeanu.

Le nuove foto raccontano però una scena diversa. Arrivati sotto casa di Alvise Rigo, i due sono scesi dall’auto con valigie e sacchetti, come dopo una normale giornata tra viaggio e commissioni. Poi sono entrati insieme nel palazzo, lontani dai riflettori e dalle voci che nelle scorse settimane li volevano distanti.