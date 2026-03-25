Arianna Montefiori e Briga presto genitori, l'attesa della figlia e il video degli ultimi mesi

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Arianna Montefiori è prossima al parto della sua prima figlia con Briga, dopo nove mesi di gravidanza raccontati sui social. L’attrice condivide un video che mostra il pancione crescere e svela che l’attesa sta per finire.

Arianna Montefiori e Briga presto genitori, l'attesa della figlia e il video degli ultimi mesi