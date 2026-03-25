Arianna Montefiori e Briga presto genitori, l'attesa della figlia e il video degli ultimi mesi
Arianna Montefiori è prossima al parto della sua prima figlia con Briga, dopo nove mesi di gravidanza raccontati sui social. L’attrice condivide un video che mostra il pancione crescere e svela che l’attesa sta per finire.
Arianna Montefiori si avvicina al momento del parto e racconta gli ultimi giorni di gravidanza insieme al marito Briga. L’attrice, 31 anni, ha pubblicato un video che ripercorre i cambiamenti del suo corpo negli ultimi nove mesi, accompagnandolo con un messaggio dedicato al compagno.
Nel post, Montefiori parla di un periodo intenso e felice, definendolo tra i più speciali della sua vita. «Manca sempre meno», scrive, lasciando intendere che la nascita della bambina è ormai imminente. La coppia aveva annunciato di aspettare una figlia nel novembre 2025.
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I due si sono sposati nel 2021 e da tempo desideravano allargare la famiglia. Ora si preparano a diventare genitori per la prima volta, un passaggio che segna una nuova fase della loro relazione.
Nel messaggio che accompagna il video, Arianna ringrazia il marito per aver condiviso con lei questi mesi e si rivolge direttamente alla bambina in arrivo, attesa insieme anche al loro cane Baires, già parte della famiglia.