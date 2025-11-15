Briga e Arianna Montefiori, la gioia della gravidanza dopo anni di attesa e un dolore silenzioso

Briga e Arianna Montefiori diventeranno presto genitori di una bambina. Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 15 novembre, la coppia ha ripercorso i primi mesi di gravidanza e il lungo percorso affrontato per riuscire a costruire la famiglia che desideravano.

Arianna ha raccontato quanto questo traguardo fosse atteso: «Ancora non riesco a realizzarlo, aspettavamo questo momento da tanto tempo». Per anni hanno cercato di realizzare il loro sogno senza risultati, nonostante analisi e controlli accurati: «Non c'era alcuna problematica, ma il risultato era sempre lo stesso. Abbiamo chiesto un piccolo aiuto, il percorso meno invasivo, ed eccoci qui», ha spiegato l’attrice.

Un desiderio coltivato per cinque anni, durante i quali il loro legame è rimasto saldo. Briga ha sottolineato come il rapporto abbia retto anche nei momenti più complessi: «Queste situazioni possono mettere alla prova una coppia, ma noi avevamo fiducia. Sapevamo che non c’erano grandi impedimenti e siamo rimasti tranquilli».

La coppia ha poi rivelato che la gravidanza era inizialmente gemellare. Uno dei due gemelli, però, non ce l’ha fatta: «Un feto si è assorbito. Abbiamo un angioletto che ci protegge», ha confidato Arianna. Una scoperta che l’ha profondamente scossa: «Mi sentivo già mamma di due bambini, è stato molto difficile. Parlandone con il medico, con il tempo sono riuscita a ritrovare un po’ di serenità».

A Verissimo è arrivato anche il momento del gender reveal. Mattia e Arianna hanno annunciato che aspettano una femminuccia, attesa per aprile. La coppia ha condiviso l’emozione di questo nuovo inizio, frutto di un percorso lungo e carico di speranza.