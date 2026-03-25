Helena Prestes vola a New York per lavoro, partenza ad aprile e viaggio iniziale da sola

Helena Prestes annuncia la partenza per New York per lavoro dopo mesi di rinvii. La modella volerà da sola ad aprile e resterà negli Stati Uniti per oltre un mese, mentre il compagno la raggiungerà più avanti.

Helena Prestes è pronta a lasciare temporaneamente l’Italia per un nuovo impegno professionale negli Stati Uniti. La modella ha raccontato ai suoi follower che partirà tra metà e fine aprile direzione New York, dove resterà per almeno quaranta giorni.

L’annuncio è arrivato durante una diretta sui social, in cui ha spiegato che si tratta di un progetto importante per la sua carriera. Non ha svelato i dettagli, ma ha lasciato intendere che si tratta di un’occasione significativa, attesa da tempo.

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Non è la prima volta che Prestes lavora nella Grande Mela. Già nel 2025 aveva trascorso un periodo negli Stati Uniti, seguita da un’agenzia internazionale. Questa nuova esperienza, però, segna un passo diverso e più ambizioso nel suo percorso professionale.

La partenza avverrà in solitaria. Il compagno Javier Martinez, pallavolista, la raggiungerà solo dopo aver concluso gli impegni sportivi con la sua squadra. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello nel 2023, continua a condividere momenti importanti nonostante i rispettivi impegni.

Prima del viaggio oltreoceano, Helena si concede qualche giorno di pausa in Toscana. Un breve soggiorno per staccare e prepararsi alla nuova avventura, tra relax e tempo trascorso insieme al compagno.