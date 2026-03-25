Incendio all'Hotel Bristol di Parigi, evacuate 400 persone vicino all'Eliseo

Un incendio è scoppiato all’Hotel Bristol di Parigi per cause ancora da chiarire, probabilmente nelle cucine. Evacuate circa 400 persone a pochi metri dall’Eliseo, tre i feriti lievi e un ricovero.

Le fiamme sono divampate mercoledì mattina, poco dopo le 11, all’interno dell’Hotel Bristol, storico albergo di lusso nel centro di Parigi. Il rogo è partito con ogni probabilità dalle cucine al piano interrato, costringendo a un intervento immediato dei soccorsi.

In pochi minuti è stato attivato il piano di emergenza. Circa 400 persone tra clienti e dipendenti hanno lasciato la struttura seguendo le procedure di sicurezza. L’edificio si trova in rue du Faubourg Saint-Honoré, a pochi passi dall’Eliseo e dal ministero dell’Interno.

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I vigili del fuoco hanno definito l’incendio «piuttosto importante», ma sono riusciti a contenerlo in tempi rapidi. La zona, altamente sorvegliata, è stata messa in sicurezza mentre proseguivano le operazioni di spegnimento.

Il bilancio provvisorio parla di tre feriti lievi. Solo una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti, mentre gli altri hanno ricevuto assistenza sul posto.

Restano in corso le verifiche per stabilire l’origine esatta delle fiamme. La direzione dell’albergo ha confermato che la situazione è tornata sotto controllo già nelle fasi successive all’evacuazione.