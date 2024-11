Incendio in un'officina di via Lisiade Pedroni a Milano: 10 persone evacuate

Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 21:30, all'interno di un'officina situata in via Lisiade Pedroni, Milano. Le fiamme hanno coinvolto un edificio di due piani, richiedendo l'intervento immediato dei vigili del fuoco del comando di Milano. Sul posto sono giunti diversi automezzi con 13 partenze, al fine di garantire la sicurezza dell'area e procedere alle operazioni di spegnimento.

Durante le operazioni, dieci persone sono state evacuate a causa del fumo, ma fortunatamente nessuna è stata trasportata in ospedale. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco hanno comunicato che le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco si protrarranno per diverse ore.

Questo episodio evidenzia l'importanza di rispettare le normative di sicurezza antincendio, specialmente in attività come le officine, dove la presenza di materiali infiammabili aumenta il rischio di incidenti. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per determinare le cause precise dell'incendio e verificare il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei responsabili dell'officina.

